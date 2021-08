Der Ortsgemeinderat Elzweiler stimmte der Vergrößerung der protestantischen Kindertagesstätte „Villa Winzig“ in Hinzweiler um fünf Plätze zu. Kinder aus Elzweiler besuchen sie seit vier Jahren. Vorher waren sie einem Altenglaner Kindergarten zugeordnet. Die Vergrößerung ist jedoch nur eine Vorstufe für eine weitere Gruppe.

Für Elzweiler ist die Vergrößerung der Gruppe um fünf Plätze mit zusätzlichen jährlichen Personal- und Sachkosten verbunden. Diese richten sich nach der Größe der Dörfer, die der Kita zugeordnet sind. Das sind nicht nur Hinzweiler, sondern auch die drei Herrmannsberggemeinden Horschbach, Elzweiler und Welchweiler, sowie Oberweiler im Tal. Die eingruppige Kindertagesstätte in soll im nächsten Jahr außerdem um eine Gruppe erweitert werden, da sie mit derzeit 25 Kindern an ihre Grenzen stößt.

Engpass befürchtet

Einige Ratsmitglieder befürchten, dass wegen der großen Nachfrage nach Kindergartenplätzen in Hinzweiler die geplante Erweiterung nicht ausreichen könnte. Obwohl Elzweiler einen Teil der Personal- und Sachkosten bezahle, könnten irgendwann einige Kinder von dort in Hinzweiler nicht mehr betreut werden. Laut Ortsbürgermeister Hartmut Jung kann dieser Fall durchaus eintreten. Dies sei aber bei einer anderen Zuordnung ebenfalls möglich und nicht auszuschließen. Die Eltern dieser Kinder müssten sich dann einen anderen Kindergarten für ihren Nachwuchs suchen. Elzweiler müsse in dem Fall jedoch keine Personal- und Sachkosten für den anderen Kindergarten bezahlen, sagte Jung.

Erhöhung der Hundesteuer abgelehnt

Die Ratsmitglieder lehnten einstimmig die Erhöhung der Hundesteuer ab. Laut Jung, der sich der Stimme erhielt, hat Elzweiler 120 Einwohner, die insgesamt 47 Hunde besitzen. Die Hundesteuer beträgt 45 Euro für den ersten, 67 Euro für den zweiten und 75 Euro für jeden weiteren Hund.