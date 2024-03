Bei einem Zusammenstoß kurz hinter Herschweiler-Pettersheim in Richtung Wahnwegen wurde am Samstagnachmittag der linke Außenspiegel eines grauen Kleinwagens abrasiert. So beschreibt die Polizei das Ereignis. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos sei getürmt. Die Beamten hätten an der Unfallstelle vielversprechende Spuren zu seiner Ergreifung gesichert. Weitere Zeugenaussagen nimmt die Polizei Kusel entgegen.