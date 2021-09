[Aktualisiert, Donnerstag, 9.45 Uhr] In dem in Brand geratenen ehemaligen Bauernhof in Pfeffelbach (Kreis Kusel) ist am Mittwochabend eine Leiche gefunden worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach konnte ein Trupp unter Atemschutz um 21.16 Uhr in die Wohnung des einzigen Bewohners vordringen und fand eine Leiche. Diese werde am Donnertsag obduziert, um festzustellen, dass es sich hierbei tatsächlich um die Leiche des Bewohners handelt und um die Todesursache festzustellen, so die Polizei.

Video: say

Der Brand in dem zweistöckigen Gebäude war laut Feuerwehr gegen 19.30 Uhr entweder im Obergeschoss oder unter dem Dach des Hauses ausgebrochen. Zunächst musste der Versuch, in die Wohnung des Mannes vorzudringen, abgebrochen werden, da die Treppe zum Obergeschoss von den Flammen zerstört worden war und der Einsatz wegen herabstürzender Steine zu gefährlich wurde. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von außerhalb des Gebäudes und über eine Drehleiter. Um 21.44 Uhr meldete die Einsatzleitung, dass das Feuer gelöscht sei. Andere Menschen sind dabei nicht zu Schaden gekommen.