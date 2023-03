Wie die zuständige Lauterecker Polizei mitteilt, brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Raumbach im Kreis Bad Kreuznach ein. Dort bauten sie Teile der untergestellten Traktoren ab und nahmen diese mit.

In die Halle gelangten die Unbekannten laut Polizei, indem sie die Tür aufhebelten.

Der Gesamtschaden beträgt Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro.