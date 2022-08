Am Donnerstag wurde die Polizei über einen Einbruch in der Hauptstraße informiert. Der oder die Täter nutzten einer Mitteilung zufolge die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten über ein Fenster in das Gebäude. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern, die einige Gegenstände mitnahmen, unter der Telefonnummer 06382 9110.