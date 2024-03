Ein Wohnhaus in der Hauptstraße in St. Julian wurde von Einbrechern heimgesucht. Darüber informiert die Polizei. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Täter wohl am Mittwochabend Zugang zum Haus verschafften. Bemerkt wurde das allerdings erst am Donnerstagmorgen von einem aufmerksamen Nachbarn, der daraufhin die Beamten alarmierte. Im Haus durchwühlten die Einbrecher Schränke und weitere Möbel.

Die Höhe des Sachschadens sowie Art und Umfang des Diebesguts stehen laut Polizei noch nicht fest und sind Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.