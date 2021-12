Im ehemaligen Impfzentrum auf dem Windhof haben in der vergangenen Woche 396 Menschen ihre Booster-Impfung erhalten. Damit wurden seit der erneuten Inbetriebnahme auf dem Windhof 3060 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In den Haus- und Facharztpraxen im Kreis wurden – laut Zahlen vom 22. Dezember – bisher 16.346 Erst- und 17.659 Zweitimpfungen vorgenommen. Auch zu den Impfdurchbrüchen hat die Kreisverwaltung am Montag Zahlen veröffentlicht. Seit der ersten Registrierung eines Impfdurchbruchs im Mai wurden bisher 473 weitere verzeichnet. Das entspreche 29,4 Prozent der registrierten Neuinfektionen. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass es sich bei mehr als 70 Prozent der registrierten Neuinfektionen um Fälle handelt, bei denen die Betroffenen nicht geimpft waren.