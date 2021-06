Randalierer beschädigten in den vergangenen Tagen das Außenmobiliar, eine Fensterscheibe sowie eine Werbetafel einer ehemaligen Gaststätte. Das Lokal liegt im Außenbereich. Die unbekannten Täter warfen mehrere Stehtische über ein Terrassengeländer in die angrenzende Wiese. Dabei wurde die am Geländer befestigte Werbetafel ebenfalls beschädigt. Zudem wurden mehrere Teile von Sitzbänken umgeworfen, eine Fensterscheibe und mehrere Terrassenplatten beschädigt. Die Polizei Lauterecken sucht deshalb nach Zeugen. Hinweise zu dem Vandalen werden unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegengenommen.