Ein dreister Taschendieb hat am Bahnhof zugeschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag gegen 7.30 Uhr. Der Unbekannte nahm einer 27 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern in einem Überraschungsmoment ihre schwarze Tasche aus der Hand und rannte davon. Die Frau habe keine Gegenwehr leisten können und die Verfolgung des Mannes nach kurzer Zeit abbrechen müssen, heißt es in der Mitteilung. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.