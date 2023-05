Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Frohnhofer Dorfladen ist gescheitert. Ein Zettel am Laden verkündet, dass er am Donnerstag zum letzten Mal öffnet.

Wer dort ein letztes Mal einkaufen will oder noch einen Gutschein einlösen möchte, hat also nur noch am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. November, dazu Gelegenheit. Wenn die zuletzt geltenden