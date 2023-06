In Frohnhofen soll es wieder einen Dorfladen geben. „Wir stehen mit einem Interessenten in Verhandlungen“, sagt Roger Gerhardt, erster Beigeordneter der Gemeinde. Er lenkt nach dem Rücktritt von Thomas Weyrich seit Januar offiziell die Geschicke der Kohlbach-Gemeinde. Der kleine Markt, der von einer Unternehmensgesellschaft (UG) geführt worden ist, schloss nach knapp zwei Jahren im November vergangenen Jahres. Mit dem Scheiteren des Geschäftsmodells verloren auch die über 100 Mitglieder der UG ihre Einlagen von je 200 Euro. Gründe die letztlich zur Schließung führten, dürften in erster Linie die laufenden Kosten gewesen sein, die durch die Einnahmen nicht aufgefangen werden konnten. Aber nicht nur für die UG und die Geschäftsführerinnen endete das Projekt Dorfladen in einem Fiasko, auch die Gemeinde könnte hinsichtlich etwaiger Rückzahlungen von Fördergeldern in unruhiges Fahrwasser geraten. Als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung flossen erhebliche Landesmittel in den Ort. Alleine der Bau des Gebäudes, das direkt an das Bürgerhaus anschließt, kostete über 600.000 Euro. Bereits zurückgezahlt wurden Kredite der Kreissparkasse, die für das Inventar benötigt wurden. Weiter stellen die Pfalzwerke der Kommune angefallene Stromkosten in Rechnung.