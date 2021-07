Nur Großbuchstaben oder nur zu Beginn einen Großbuchstaben und den Rest klein, edelstahlfarben oder grün? Der Stadtrat Waldmohr konnte sich nicht auf die Beschriftung für das Gebäude W4 einigen.

Zu beschriften sind am W4 die öffentlichen Toiletten, das Bürgercafé, die Stadtbücherei und das Bürgerbüro. Stadtbürgermeister Jürgen Schneider hatte dem Rat zwei Angebote präsentiert: Eine Firma aus Ramstein schlug Buchstaben in Edelstahloptik sowie Piktogramme für die Einrichtungen in milchglasfarbener Folie vor. Ein grüner Schriftzug schwebte einer Firma in St. Ingbert vor. Das Gros des Rates fand die Edelstahl-Variante eleganter, allerdings plädierten einige dafür, nur den ersten Buchstaben des Wortes groß zu schreiben. Andere waren vom grünen Lindenblatt mit dem integrierten „W4“-Schriftzug begeistert. Die Linde sei früher der Treffpunkt der Dorfbewohner gewesen, sagte Frank Habermann (SPD). Schneider verwies zudem auf die unterschiedlichen Angebotskosten. So sei die Edelstahl-Variante mit 5800 Euro zwar günstiger als das Angebot aus St. Ingbert mit 6700 Euro. Allerdings sei beim Angebot aus Ramstein noch keine Montage inbegriffen. Eine Entscheidung soll demnächst im Umlaufverfahren fallen.