KUSEL/SCHÖNENBERG-KÜBELBERG. Bei der bundesweiten 72-Stunden-Aktion beteiligt sich auch eine Kirchengemeinde aus dem Kuseler Südkreis. Diesmal gibt es große Pläne für eine Jugendfreizeitstätte im Kreis.

An der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt sich in diesem Jahr neben dem Kreisjugendring Kusel in Kooperation mit der Kreisjugendpflege auch die „KJG (katholische junge Gemeinde) und Friends“ der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus in Schönenberg-Kübelberg. Die größte Sozialaktion des BDKJ und seiner Verbände steigt vom 18. bis 21. April und steht diesmal unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“. Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben dem Glauben „Hand und Fuß“.

Mit Spaß und Engagement werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Pfarrei bei der 72-Stunden-Aktion dort anpacken, wo es sonst niemand tut, wo das Geld oder die Bereitschaft fehlen, anderen unter die Arme zu greifen. Die Überzeugung, dass ein Handeln aus einem christlichen Verständnis die Welt besser machen kann, ist der Motor für die Aktion. Die verschiedenen Aktionsgruppen hoffen stets auch auf Spenden.

Weitere Unterstützer gesucht

Die Jugendverbände des Kreisjugendrings Kusel möchten gemeinsam den Bambergerhof attraktiver und vielseitiger gestalten. Der Bambergerhof, die einzige Jugendfreizeitstätte im Kreis Kusel, wird auch von den Mitgliedsverbänden rege genutzt und soll unterstützt werden, sodass er kostengünstig weiter betrieben werden kann. So soll das in die Jahre gekommene Eingangstor bunt und einladend gestaltet, ein neuer Materialraum hergerichtet und eine Übernachtungshütte zu einer gemütlichen Spiel- und Aufenthaltshütte umgestaltet werden. Zudem sollen neue Schilder für die Freizeitstätte erstellt und im angrenzenden Waldstück naturnahe, erlebnispädagogische Spielplatzelemente errichtet und Handyladestationen gebaut werden.

Für die Umsetzung des Projekts sind viele motivierte Kinder, Jugendliche und Jugendleiter am Start. Unterstützer für das gemeinnützige Projekt finden die Kontaktdaten auf der Internetseite des Kreisjugendrings unter https://kreisjugendring-kusel.de. Darüber hinaus werden für die 72-Stunden-Aktion noch Helferinnen und Helfer gesucht. Wer bei der KJG Schönenberg-Kübelberg mithelfen möchte, ob beim aktiven Arbeitseinsatz oder beispielsweise bei der Verpflegung der Teilnehmer, kann sich melden bei Mareike Mohr, 0176 73415720, Sophie Lang, 0152 54185133, oder Lisa Wilhelm, 0176 99392572.