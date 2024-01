Die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau durch Inexio/Deutsche Glasfaser sind in Unterjeckenbach schon lange abgeschlossen. So richtig glücklich ist man dort aber nicht.

Der Wunsch ist vielerorts groß nach schnellem Internet und umso größer ist die Freude darüber, wenn in der eigenen Gemeinde der Ausbau abgeschlossen ist. Das sollte man zumindest meinen. In Unterjeckenbach sind die Arbeiter und die Baumaschinen längst wieder abgerückt, doch mit dem Surfen im Internet mit Höchstgeschwindigkeit ist es dennoch nichts. In vielen Haushalten gebe es Probleme, und die „unendliche Geschichte“ ärgere viele Einwohner, sagt Ortsbürgermeister Timo Theis.

Es gebe zwar Haushalte, in denen alles reibungslos funktioniere, andere hätten Anschlussmaterial zugesendet bekommen und das Internet laufe, dafür seien die Telefone tot. „Und das in einem Ort ohne Handyempfang und mit vielen älteren Menschen“, gibt Theis zu Bedenken. Es sei eine bescheidene Situation, zumal auch nach der Meldung des Problems häufig lange Zeit nichts passiere. Selbst wenn ein Techniker vorbeikomme, bedeute dies nicht, dass das Problem auch tatsächlich behoben werden könne.

Theis: Viele nur noch genervt

Theis selbst hat noch keinen Anschluss – die Gründe kennt er nicht. Gleiches gilt für das Gemeindehaus, das mit Internet und Telefon ausgestattet werden sollte. Fehlt der Anschluss noch im Juni zu den Kommunalwahlen, muss Theis die Ergebnisse telefonisch an die Verwaltung weitergeben – von seinem heimischen Telefonanschluss aus, während seine Amtskollegen wohl mehrheitlich mittels weniger Klicks die Ergebnisse versenden könnten. Die Ursachen für die Probleme seien nicht bekannt, und nach drei Jahren seien viele nur noch genervt, berichtet Theis. Informationen fließen spärlich, die Situation sei „unzufriedenstellend“ und der Gemeinderat könne kaum Einfluss nehmen.

Inexio-Sprecher Thomas Schommer bestätigt „bei einzelnen Anschlüssen in Unterjeckenbach Störungen im Übergang vom V-DSL-Anschluss zum Glasfaseranschluss“. In den meisten Fällen seien diese Probleme schnell behoben oder durch eine Weiterversorgung durch den bisherigen Anbieter überbrückt worden. Bei den noch ausstehenden Fällen arbeite das Unternehmen „mit Hochdruck“ an einer Lösung und sei zuversichtlich, schnell zu einem Ergebnis zu kommen. „Wir sprechen hier in Summe von weniger als einer Handvoll betroffener Kunden.“ Inexio/Deutsche Glasfaser bedauere die Situation – besonders im Hinblick auf den nicht vorhandenen Mobilfunk vor Ort. Der Glasfaserausbau sei ein komplexes Infrastrukturprojekt, bei dem solche Herausforderungen entstehen könnten. Auch in Sachen Kommunikation habe Schommer mit der zuständigen Abteilung gesprochen, da auch hier „kontinuierlich an einer Verbesserung gearbeitet wird, damit die Kunden transparent über die anstehenden Schritte informiert sind“.