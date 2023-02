Von Eric Sayer

Die ersten Störche sind von ihrem Winterurlaub in Frankreich und Spanien wieder zurückgekehrt. Zwischen Theisbergstegen und Rehweiler sitzen neben den drei Daheimgebliebenen noch fünf Heimkehrer in ihren Nestern. Warum drei Störche im Kreis Kusel geblieben sind, kann Hans Drumm, Vorsitzender der „Storchenfreunde Glantal“, nicht beantworten. Zurzeit finden die Vögel laut Drumm genügend Futter. Nur wenn die Landschaft mit Schnee bedeckt ist, sei die Nahrungssuche für die Störche schwierig. Die Storchenfreunde füttern dann die Vögel. Sollte das Futterangebot trotzdem knapp werden, könne es aber durchaus sein, dass die Störche kurzfristig in wärmere Regionen fliegen. Die Strecke bis zum Mittelmeer schafften die Vögel in ein bis zwei Tagen, sagt Drumm. Bis März seien wieder etwa 40 Störche in der Region.