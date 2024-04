Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade erst haben sie die Hamburger Elbphilharmonie zum Beben gebracht. Und auch auf der Tour-Station in Kusel gab es am Mittwoch stehende Ovationen. Die österreichische Bläsergruppe Mnozil Brass hatte nicht nur Musik vom Feinsten dabei. Sie brachte auch allerhand Witz und Comedy in die Fritz-Wunderlich-Halle.

Nach sechs Jahren war es endlich wieder soweit. Bandmitglied Leonhard Paul ist ja in Kusel