Philipp Hammer (1837-1901) gehörte im 19. Jahrhundert zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Kreis Kusel. Der promovierte Theologe war über 35 Jahre lang Pfarrer der katholischen Gemeinde in Wolfstein. Seine Popularität verdankte er vor allem seinen Reden und Schriften, in denen er seinen Glauben kämpferisch vertrat. Die von ihm gestiftete Wallfahrtskapelle in Kaulbach erinnert heute noch an ihn.

In der ersten Hälfte seines Lebens machte Hammer eine beachtliche Karriere. Als ältester Sohn eines kinderreichen Kleinbauern aus Stein (heute Gossersweiler-Stein) besuchte er die Lateinschule in Annweiler und in Speyer, wo er im Konvikt wohnte. Anschließend begann er dort im Lyzeum ein Studium der Philosophie, wechselte aber schon bald an die Universität Innsbruck, um an der jesuitischen Fakultät Theologie zu studieren. 1860 wurde er in das Priesterseminar in Speyer aufgenommen und ein Jahr später zum Priester geweiht. Aber seine Tätigkeit als Kaplan befriedigte ihn nicht, so dass er sich zur Fortsetzung seines Studiums in Innsbruck beurlauben ließ und es 1863 mit einer Promotion abschloss. Im selben Jahr legte er das Pfarrexamen als bester Kandidat ab.

Wendepunkt im Leben

Nach einem halben Jahr als Kaplan in Zweibrücken wurde Hammer 1864 Pfarrverweser und ein Jahr später Pfarrer in Wolfstein. Dieses Amt war der Wendepunkt in seinem Leben, denn er blieb in der Diaspora bis zu seinem Tod, obwohl er sich immer wieder auf andere Stellen bewarb. Die Gründe dafür waren seine extrem konservative religiöse Einstellung und der Eifer, mit dem er sie vertrat. Hammers Amtszeit fiel in die Epoche des „Kulturkampfes“, der zwischen dem Deutschen Reich und der katholischen Kirche ausgefochten wurde. Im Verlaufe dieses Konfliktes kam es zu einer Reihe von staatlichen Maßnahmen, zu denen das Jesuitenverbot und der „Kanzelparagraph“ gehörten. Dieses Gesetz untersagte Pfarrern, „Angelegenheiten des Staates“ in Predigten oder Schriften zu kritisieren. In dieser Lage bemühte sich die katholische Kirche, eine Eskalation zu vermeiden. Vielleicht wollte sie auch den unbequemen Priester schützen.

Kandidat der Zentrumspartei

Aber auch als Pfarrer der kleinen Gemeinde nutzte Hammer viele Möglichkeiten, um seinen Standpunkt zu vertreten. Er kandidierte mehrmals bei den Reichstagswahlen für das „Zentrum“, allerdings ohne Erfolg, obwohl die Partei in der Pfalz über 30 Prozent der Stimmen bekam. Besonders beliebt war Hammer als Festredner auf Katholikentagen, zu denen er regelmäßig eingeladen wurde. Einige seiner Redewendungen wie „Katholisch ist Trumpf“ oder „Wir sind auch wieder da“ wurden zu geflügelten Worten.

Zahlreiche Publikationen

Hammers wichtigste „Waffe“ waren jedoch seine Publikationen. Er veröffentlichte mehr als 20 Bücher, in denen er vor allem zu aktuellen Themen Stellung bezog. Dazu gehörte die Rolle der Presse, die Nationalitäten- und die Arbeiterfrage, der Protestantismus und der Sozialismus. Nach seinem Tod erschienen noch mehrere Bände mit seinen Predigten. Auch zu brisanten politischen Fragen äußerte er sich. Seine Bücher über das moderne Recht, der Krieg 1870/71 und die Reichsgründung veröffentlichte er unter dem Pseudonym „Philalethes Freimuth“, wobei der griechische Name „Freund der Wahrheit“ bedeutet. Die kirchlichen und staatlichen Stellen erkannten aber sehr schnell den wirklichen Autor, dem zeitweise sogar ein Prozess wegen Majestätsbeleidigung drohte.

Aufschlussreiche Dokumente

Über Hammers Leben in Wolfstein war bisher wenig bekannt. Aber im Stadtarchiv, das von Rainer Fries seit einigen Jahren betreut wird, gibt es einige aufschlussreiche Dokumente. Aus ihnen geht hervor, dass der Priester auch an seinem Wohnort ein unbequemer und streitbarer Mann war. Das wird besonders deutlich bei einem jahrelangen Konflikt mit dem Bierbrauer Wilhelm Vogt, dessen Brauerei oberhalb des Pfarrhauses stand. Von dort führte ein Abwasserkanal am Pfarrhaus vorbei in die Lauter. Er war aber nicht dicht, so dass Wasser in den Keller des Pfarrhauses eindrang. Dort habe es „die Grundmauer dermaßen unterwaschen und schadhaft gemacht, dass an einer Stelle ein Einsturz droht“, beschwerte sich Hammer in einem Brief an den Bürgermeister. Später wandte er sich auch an das Bezirksamt in Kusel, wo er aber wenig Unterstützung fand. Denn in einer Stellungnahme kritisiert die Regierung der Pfalz, Hammer habe sich in seinen Schriftstücken in einem Ton geäußert, „welcher in hohem Maße die einer königlichen Behörde unter allen Umständen zu wahrenden Rücksichten vermissen lässt“. Der Schaden im Pfarrhaus wurde schließlich behoben, doch gab es anschließend noch einen längeren Streit um die entstandenen Kosten.

Vorwurf des Landesverrats

In einer Stadt, in der nur zehn Prozent Katholiken lebten, machte sich Hammer keine Freunde. Während der Einquartierung von preußischen Truppen im Krieg 1870/71 wurde ihm von Wolfsteinern vorgeworfen, er habe sich für die Franzosen und gegen die Preußen ausgesprochen. Deshalb drangen preußische Soldaten zu einer Durchsuchung in das Pfarrhaus ein, bedrohten den Pfarrer, dem sie Spionage und Landesverrat vorwarfen, und richteten erheblichen Schaden an. Hammer beschwerte sich bei dem diensthabenden Oberst, der den Vorfall bedauerte. In einem späteren Prozess wurde er freigesprochen, weil sich die Verleumdung als unbegründet erwies.

Ehrentitel verliehen

An Weihnachten 1900 erhielt Hammer den Ehrentitel „Geistlicher Rat“. Als er wenig später in die Gemeinde Venningen bei Edenkoben versetzt werden sollte, forderte die Regierung der Pfalz vom Bezirksamt einen Auszug aus der „Qualifikationsliste“, die über die Amtsführung des Pfarrers geführt worden war. In dem Antwortschreiben, das sich im Wolfsteiner Archiv befindet, werden Hammer „treffliche Geistesgaben und gediegene Bildung“ bescheinigt. Gleichzeitig wird sein „sehr cholerisches Temperament“ kritisiert. Er habe mit seinem „höchst eifrigen und rücksichtslosen Verhalten die Rechte und Interessen“ der katholischen Kirche vertreten, sich dabei aber „der Autorität und den Gesetzen des Staates“ wenig gefügt.

In dem Schriftstück heißt es auch, viele der Beanstandungen seien älteren Datums, denn seit 1891 habe Hammer „nicht zur leisesten Klage Anlass gegeben“ und sich bemüht, gute Beziehungen zum Bezirksamt zu unterhalten. Am Schluss des Berichts wird die Stiftung der Herz-Mariä-Kapelle in Kaulbach positiv erwähnt und die Opferwilligkeit des Pfarrers gelobt. Er habe den Bau aus eigenen Mitteln bezahlt und dafür sogar seine Lebensversicherung in Höhe von 1000 Mark verwendet.

Auch den Bau einer Kapelle in Olsbrücken und der Herz-Jesu-Kirche in Ulmet hatte Hammer gefördert. Aber die 1875 geweihte Wallfahrtskapelle in Kaulbach wurde sein wichtigstes Werk. Sie sollte den Kaulbacher Katholiken den weiten Weg zum Gottesdienst nach Wolfstein ersparen, vor allem aber ein religiöses Zentrum für die Region bilden. Deshalb hatte er den erhöhten Standort bewusst gewählt, um ein sichtbares Gegengewicht zur evangelischen Kirche zu schaffen. 1896 wurde neben der Kapelle noch ein Pilgerhaus gebaut mit einer Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes in der Unterkirche.

Grabmal nahe der Kapelle

Sein neues Amt in Venningen konnte Hammer nicht mehr antreten, denn er starb am 8. Juni 1901 in Wolfstein an den Folgen eines Schlaganfalls. Mit der Kapelle und der Wallfahrt hatte er sich ein bleibendes Denkmal gesetzt. Weil er darin die Krönung seines Wirkens sah, bestimmte er den Platz vor der Kapelle für sein Grab. Auf dem einfachen Grabstein aus schwarzem Granit steht ein hohes Kreuz. Auf der Vorderseite liest man die Lebensdaten des Priesters, auf der Rückseite die Devise „Christo, Beatae Mariae Virgini, Petro adhaesit“ („Er hielt in Treue an Christus, der Jungfrau Maria und der römischen Kirche fest“), die vom Grab des Seligen jesuitischen Theologen Petrus Canisius stammt. Ein erläuternder deutscher Text würdigt Hammers mutiges Eintreten für Christus, seine Begeisterung für Maria und seinen furchtlosen Kampf für die göttlichen Rechte.