Erich Mürken nimmt sich leerer Schaufenster in der Kuseler Innenstadt an. Bereits vor fünf Jahren tat er das, jetzt ist er im ehemaligen Café Schwinn zur Tat geschritten, das Sporthaus Lösch soll folgen. Wo er nicht dran kann: An die Rostfassade am Rosengarten. Doch der Dekorateur hat Gestaltungsvorschläge.

Er hat es wieder getan. Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ist das Prinzip der Dekorationen: dem Flaneur einen schönen Anblick bieten und den Dekorateur möglicherweise um einen