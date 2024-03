SV Kübelberg, SV Brücken, SG Breitenbach/Dunzweiler – Wer entscheidet die Südkreismeisterschaft in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd für sich? Und zu was reicht die Endplatzierung dann? Platz eins oder zwei? Oder nur die goldene Ananas?

Fakt ist, dass alle Genannten in dieser Spielzeit vermehrt positiv auf sich aufmerksam machen konnten. Stand heute belegen SVK (20 Spiele/44 Punkte), SVB (18/42) und SG (17/36) die Tabellenplätze zwei, drei und sechs, sind damit ernsthafte Verfolger von Tabellenführer SG Bechhofen/Lambsborn (20/47). Dazwischen, aber wegen der Gemengelage derzeit eher in der Außenseiterrolle, sind noch Hohenecken II (20/38) und Ramstein II (20/38) zu finden.

Am vergangenen Spieltag haben die drei Lokalrivalen – Kübelberg mit einem 5:0 gegen den SGV Elschbach, Brücken mit einem 7:1 bei der SG Oberarnbach/Bann II sowie Breitenbach/Dunzweiler mit einem ebenso klaren 6:1 bei Ramstein II – die Hausaufgaben beeindruckend erledigt.

Alles in allem ist also nicht auszuschließen, dass zumindest einer aus dem Südkreis-Trio auf Platz eins oder zwei wird landen können. Nur wer? Schaut man auf den Spielplan in den nächsten Wochen, so wird man wohl auch nicht so recht schlau daraus. Kübelberg empfängt die beiden Kontrahenten noch auf heimischem Platz, hat aber eben auch „nur“ noch zehn Spiele, muss dafür aber am Osterwochenende nicht ran, während sich da die beiden anderen in Brücken direkt duellieren. Von der Anzahl der noch zu absolvierenden Spiele scheint der Vorteil bei Brücken und Breitenbach/Dunzweiler mit noch zwölf beziehungsweise ausstehenden 13 Spielen zu liegen. Aber: Die SG hat, mit dem Nachholspiel in Krickenbach am Mittwoch startend, vier Auswärtspartien in den kommenden zwölf Tagen zu bestreiten. Ein strammes Programm, dem im Anschluss wiederum vier Heimpartien nacheinander folgen.

Und Brücken? Muss an den kommenden drei Spieltagen mit dem Tabellenführer, Ramstein II und dann eben Breitenbach/Dunzweiler drei Brocken aus dem Weg räumen. Ist die Ausgangslage danach immer noch so gut wie aktuell, darf man im Karstwald vielleicht schon etwas stärker von einer Rückkehr in die A-Klasse träumen. Ansonsten könnte sich die Waage auch stärker in Richtung eines oder gar beider Nachbarn neigen.

ASV unter Druck

Ein Blick geht abschließend noch in den Fußballkreis Birkenfeld, wo keine guten Tage hinter dem bislang so überzeugenden ASV Langweiler/Merzweiler liegen. Der hat nämlich zuerst am letzten Donnerstag eine überraschende 0:1-Niederlage bei Kellerkind SG Kirschweiler/Hettenrodt hinnehmen müssen und dann am Sonntag auch noch das Spitzenspiel beim Spitzenreiter VfR Baumholder II durch einen Gegentreffer in der 93. Minute mit 1:2 verloren. Die Konsequenz in der Tabelle der A-Klasse: Ein immer noch starker Platz zwei, vier Punkte hinter Baumholder II. Aber die Mannschaften dahinter sind auch dichter aufgerückt, würden den ASV sicher nur zu gerne noch verdrängen. Der aber will mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Mittelreidenbach auch selbst wieder in die Erfolgsspur einbiegen.