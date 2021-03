Zu einem Brand eines Einfamilienhauses im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Schmittweiler musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausrücken. Als die Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, stand der in Glas- und Holzbauweise errichtete Dachstuhl des Hauses in Flammen. Personen wurden nicht verletzt, wie der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Stefan Reichhart, mitteilte. Der Hauseigentümer befand sich nicht im Haus, als das Feuer ausgebrochen war. Wie Reichhart weiter mitteilte, retteten die Nachbarn noch rechtzeitig einen Hund. Feuerwehrkräfte aus Schönenberg-Kübelberg und Dunzweiler sind vor Ort, drei Trupps sind mit Löscharbeiten beschäftigt, auch über eine Drehleiter. Alarmiert wurde auch der Rettungsdienst.