Zwölf Neuinfektion vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Mittwochnachmittag. Das ist die seit langer Zeit höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis. Auch der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner – für den Kreis, der vor kurzem noch der niedrigste in der Pfalz war, steigt nun: auf 48,7. Am Dienstag lag er noch bei 39,2. Doch bleibt der Landkreis weiterhin sicher in der niedrigsten, automatisch geltenden Warnstufe eins/gelb.

Von den zwölf neu Infizierten stammen sieben aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, vier aus der VG Lauterecken-Wolfstein und eine aus dem Oberen Glantal. Die Anzahl der aktuellen Infektionsfälle liegt bei 63: 29 in der VG Kusel-Altenglan und jeweils 17 in der VG Lauterecken-Wolfstein und im Oberen Glantal.