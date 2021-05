Die für Dienstagabend vorgesehene Sitzung des Verbandsgemeinderats ist kurzfristig abgesagt worden. Es habe innerhalb der Verwaltung vier positive Coronatests gegeben, sagte Bürgermeister Christoph Lothschütz am Nachmittag. Und auch wenn in der Turnhalle der IGS, dort hätte die Sitzung stattfinden sollen, der Abstand eingehalten und gelüstet werden könne, sei es ihm zu riskant: „Was wäre denn, wenn wir in einer Woche wegen der Sitzung mehrere Coronafälle hätten?“ Sicherheit gehe vor.

Die Sitzung, in der unter anderem die Machbarkeitsstudie für eine Rathauserweiterung oder einen Rathausneubau vorgestellt werden sollte, wird laut Lothschütz voraussichtlich am Dienstag, 25. Mai, nachgeholt. Am Dienstag davor tagt der Rat, um über den Haushalt zu befinden. Lothschütz: „Zusammen wäre das zu viel.“