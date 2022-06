Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Dienstag 94 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 43 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, zwölf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 39 im Oberen Glantal. Derzeit sind 889 aktive Corona-Fälle im Kreis registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 468,3. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Dienstagabend, kein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor. Gleiches gilt für die Krankenhäuser in Landstuhl und Kaiserslautern.