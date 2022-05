Beim Gesundheitsamt der Kuseler Kreisverwaltung sind bis Freitagnachmittag 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sinkt damit die Inzidenz auf 553,6. Der Wert, der die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beschreibt, lag am Donnerstagabend noch bei 568,5. Von den neuerlichen 49 Infektionsfällen sind 13 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, elf in der VG Lauterecken-Wolfstein und 25 in der VG Oberes Glantal registriert worden. Die Anzahl aktueller Infektionsfälle liegt bei 1883.