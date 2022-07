Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Freitag 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 15 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, drei in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie 25 im Oberen Glantal. Im Landkreis sind derzeit 1919 aktive Corona-Fälle bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 730,9. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet.