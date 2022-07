Kreisweit sind 104 weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das hat am Montagnachmittag die Kreisverwaltung in Kusel mitgeteilt. Demnach wurden dem Gesundheitsamt 32 Neuinfektionen in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel gemeldet. 29 weitere Personen aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gelten jetzt als infiziert, zudem wurden 43 neue Fälle in der VG Oberes Glantal registriert.

Damit erhöht sich die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel seit Beginn der Registrierung auf 20.603. Mit einer Infektion oder an den Folgen einer Erkrankung sind 110 Menschen aus dem Kreisgebiet verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 601,0.