Der Ligaprimus fertigt den FV Kriegsfeld ab und festigt die Pole-Position der Gruppe Nord. In der Süd-Division hatte der FSV Kaiserslautern zuhause gegen den SV Mehlbach das Nachsehen. In Waldleinigen ereignete sich eine torreiche Punkteteilung.

Gruppe Nord

FV Kriegsfeld - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler 1:7. Lukas Hautz brachte die Gäste in der neunten Spielminute in Führung, ehe Pascal Kirchner für die Hausherren ausglich (27.). Im weiteren Verlauf der Begegnung feierte die TuS Finkenbach/Waldgrehweiler dann ein regelrechtes Torspektakel: Lukas Hautz (33.), Jens Eich (44., 47.), Nils Schlemmer (67.) und Paul Urbanczyk (71., 79.) sorgten für den deutlichen 7:1-Auswärtssieg. Dadurch untermauert die Mannschaft von Trainer Silas Schlemmer die Tabellenführung.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - SG Eintracht Kaiserslautern II 1:4. Lukas Hanbuch netzte in der 27. Spielminute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Allerdings gelang es den Gästen, den Spielstand noch vor dem Gang in die Kabine zu drehen. Ein Doppelschlag von Pawel Wasiak besorgte die 2:1-Pausenführung für die Zweitvertretung der „Eintracht“. Nach dem Seitenwechsel trafen Jonathan Paz (59.) und erneut Pawel Wasiak (74.) zum Auswärtserfolg. Die SG Eintracht Kaiserslautern II bleibt somit erster Verfolger des Ligaprimus.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - TSG Zellertal II 1:4. Christoph Kabs (25.) und Conrad Müller (38.) trafen zur 2:0-Halbzeitführung für die TSG Zellertal II. Nach dem Seitenwechsel entschied der Doppelpack von Justin Ludwig (48., 76.) die Partie. So blieb der verwandelte Elfmeter durch Björn Nofftz (89.) für die Hausherren am Ende nur Ergebniskosmetik, die zweite Mannschaft der „Eiche“ verlor ihr Heimspiel mit 1:4.

FC Marnheim - SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen II 2:1. Kurz vor dem Seitenwechsel brachte der Treffer von Christian Frangel (40.) das Heimteam in Front. Der FC Marnheim musste fast den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl agieren, da ihm in der 55. Spielminute ein Akteur des Feldes verwiesen wurde. Dennoch konnte Michael Schneider in der 73. Minute erhöhen und auf 2:0 stellen. Allerdings gestaltete sich die Partie in der Schlussphase spannend, da Nicklas Antweiler für den Gast verkürzte (75.). Am Ende gelang es der SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen II jedoch nicht, etwas Zählbares mitzunehmen.

SSV Dreisen - TuS Bolanden II 0:4. Arthur Mukhin (5.), Dmytro Maiorov (17.) und Michael Hahn (29.) stellten die Weichen für Bolanden bereits nach einer halben Stunde auf Auswärtssieg. Die Gastgeber blieben während der gesamten Begegnung zu harmlos. In der Schlussphase markierte der erneute Treffer von Arthur Mukhin (85.) den 0:4-Endstand.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SV Mölschbach II 4:0. Andre Maue (35.) und Jannik Weis (44.) trafen zur 2:0-Pausenführung für die Heimmannschaft. Auch nach dem Seitenwechsel trat die zweite Mannschaft der SG Niederkirchen dominant auf, Steffen Streuber (73.) und abermals Jannik Weis (77.) netzten zum klaren 4:0-Endstand.

SG Hochspeyer II - Eintracht Kaiserslautern 3:3. Moritz Scheidel brachte die Gäste in der neunten Spielminute in Führung, ehe Kai Langheinrich egalisierte (23.). Hector Sandler hingegen erzielte die erneute Führung für die „Eintracht“, mit dem 2:1 für den Gast ging es in die Kabine. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Micky Hartmann (46.). Dennoch gaben sich die Hausherren nicht auf und stellten durch den Treffer von Christian Giebert kurz darauf den Anschluss wieder her (49.). In der 72. Spielminute glich Nico Kluge dann aus, am Ende stand eine torreiche Punkteteilung.

SC Siegelbach III - SG Frankenstein/Weidenthal 0:3. Florian Schulz besorgte in der 39. Minute die Gästeführung zur Halbzeitpause. Auch nach der Halbzeit fanden die Gastgeber keinen Weg auf die Anzeigetafel. Der Doppelpack von Matthias Baumann (69., 75.) entschied die Partie im zweiten Durchgang zugunsten der SG Frankenstein/Weidenthal.

FSV Kaiserslautern - SV Mehlbach II 1:3. Die Gäste gingen dank des Treffers von Vander Nascimento da Costa Frota mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tamer Zein (57.), ehe Michael Schneider in der 60. Spielminute den Anschluss für die Hausherren herstellte. Der Ausgleich gelang dem FSV Kaiserslautern schließlich jedoch nicht mehr, da erneut Tamer Zein mit dem 3:1 aus Gästesicht für die Entscheidung sorgte (89.).

FC Erlenbach II - SpVgg Mehlingen-Baalborn II abgesagt.

VfL Kaiserslautern II - TuS Ramsen II abgesagt.