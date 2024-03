In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg feierte die Zweitbesetzung des SV Gundersweiler einen Kantersieg gegen den FV Kriegsfeld. In der Gruppe Süd drehte die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II die Partie und bleibt Tabellenführer SG Frankenstein/Weidenthal weiterhin auf den Fersen.

Gruppe Nord

SG Appeltal - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil 2:0. In einer hart umkämpften Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten traf Elias Herrgen in der 17. Minute zur Führung der Hausherren. Das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Beide Mannschaften liefen immer wieder die gegnerische Abwehrkette an, jedoch gab es bis auf den Führungstreffer keine Torchancen im ersten Durchgang. Im zweiten Abschnitt entstanden auf beiden Seiten hin und wieder gefährliche Szenen, allerdings waren die Gäste im letzten Drittel zu ungefährlich. Der Torhüter der SG „MüLa“ hielt seine Mannschaft durch mehrere Glanzparaden noch im Spiel. Luca David Wasem entschied dann aber in der 86. Minute mit seinem Treffer zum 2:0 die Partie.

SV Gundersweiler II - FV Kriegsfeld 8:0. Die Gastgeber gingen nach 20 gespielten Minuten in Führung. Dank guter Defensiv- und Offensivarbeit ging die Zweitbesetzung des SV Gundersweiler mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren noch überlegener und legten fünf weitere Tore nach. Die Gäste hatten in allen Belangen das Nachsehen und mussten ohne Torerfolg die Heimreise antreten. Die zweite Mannschaft des SV Gundersweiler gewinnt somit ganz souverän ihr viertes Spiel in Folge und klettert in der Tabelle auf Rang fünf. Der FV Kriegsfeld wartet mit sechs Punkten und dem vorletzten Tabellenplatz weiterhin auf den nächsten Punkterfolg. Die Tore für den SV Gundersweiler II erzielten Adriano Weiß (2), Marc Schiff (2), Christoph Wasem (2), Florian Fett und Tobias Stumpf.

TSG Zellertal II - TuS Bolanden II 3:0. Die Zweitbesetzung der TSG Zellertal ging als Favorit in die Partie und bestätigte dies direkt mit dem frühen Führungstreffer von Justin Ludwig (6.). Im weiteren Spielverlauf taten sich die Hausherren gegen stark verteidigende Gäste schwer. Der in der ersten Halbzeit eingewechselte Dominik Schreiner erhöhte dann in der 68. Minute auf 2:0. Spielertrainer Maximilian Müller wechselte sich selbst aus, brachte mit Vinzenz Scheu einen weiteren Joker aufs Feld, der ebenfalls erfolgreich war. Zehn Minuten nach seiner Einwechselung verwandelte er einen Elfmeter (84.), wodurch das Spiel endgültig entschieden wurde.

SG Eintracht Kaiserslautern II - SG Stetten/Gauersheim II abgesagt. Die Gäste traten die Partie nicht an. Das Spiel wird mit 2:0 für die Zweitbesetzung der SG Eintracht Kaiserslautern gewertet.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler - FC Marnheim abgesagt. Der FC Marnheim trat die Partie nicht an, wodurch das Spiel mit 2:0 für die Gastgeber gewertet wird. Die TuS Finkenbach/Waldgrehweiler bleibt somit unverändert Tabellenführer bei maximaler Punkteausbeute.

Gruppe Süd

TuS Ramsen II - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen 1:4. Die Gäste erwischten den optimalen Start und gingen mit ihrer ersten Offensivaktion direkt in Führung. Den Treffer in der ersten Minute des Spiels erzielte Niklas Schaak. Exakt 20 Minuten später glich David Weihrauch aus. Marcel Dietrich besorgte der SG in der 40. Minute, per Elfmeter, dann die erneute Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Kai Langheinrich den Spielstand in der 56. Minute aus. Die Ramsener bemühten sich in der Folge dann den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Marcel Dietrich seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte somit für den 4:1-Auswärtserfolg. Die SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II bleibt durch den Sieg, mit nur zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. TuS Ramsen II steht unverändert auf Platz sechs der Tabelle.

SG Siegelbach/Erfenbach III - FSV Kaiserslautern 1:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte FSV-Toptorschütze Enrico Igel die Gäste in der 55. Minute in Front. Francis Osagie glich in der 75. Minute aus. Es sah jedoch nicht danach aus, dass die Partie mit einer Punkteteilung enden würde. Beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. Schlussendlich traf Jonas Nothof in der 89. Minute zur erneuten Führung des FSV Kaiserslautern und besiegelte damit den knappen 2:1-Auswärtssieg. Der FSV beendet mit dem Dreier seine lange Durststrecke und konnte erstmals seit September wieder Punkte einfahren. Die SG Siegelbach/Erfenbach III muss sich auch im Rückspiel dem FSV geschlagen geben, bleibt aber in der Tabelle mit drei Zählern Vorsprung weiterhin einen Platz vor den Kaiserslauterern.

SG Frankenstein/Weidenthal - FC Erlenbach II 7:0. Der Tabellenführer der Gruppe Nord hatte das Tabellenschlusslicht zu Gast und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Danach ließ der Ligaprimus einige Hochkaräter liegen, ehe Marco Köhler per Elfmeter auf 2:0 stellte. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Gastgeber dann effizienter und legten fünf weitere Tore zum klaren 7:0-Heimsieg nach. Für die SG Frankenstein/Weidenthal trafen Paul Luca Preuß (2), Marco Köhler (2), Aaron Helf (2) und Andreas Sprengart.

SG Eintracht Kaiserslautern - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 1:4. Marc Gehrke brachte die Eintracht nach sieben Minuten gegen den Tabellenzweiten in Führung. Die Gäste meldeten sich kurze Zeit später in Gestalt von Patrick Sokoli zurück, der in der 16. Minute den Ausgleich erzielte. In der zweiten Halbzeit drehten die Niederkirchener das Spiel durch Dennis Dolibois (54.), ehe Marvin Forrell auf 1:3 erhöhte, der vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich war. In der 84. Minute sah ein Akteur der Gastgeber die Rote Karte. Die Unterzahl wurde prompt von den Gästen ausgenutzt, die dank des Treffers von Kristians Ivascenko (87.) einen 4:1-Auswärtssieg feiern konnten.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - VfL Kaiserslautern II abgesagt. Die Gäste traten die Partie nicht an. Das Spiel wird mit 2:0 für den TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II gewertet.