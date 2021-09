Viele Menschen aus dem Kreis Kusel engagieren sich weiterhin für die Opfer der Hochwasserkatastrophe an der Ahr. Unter anderem Hans-Werner Mensch und Berthold Bender aus St. Julian, die am Samstag mit Lastwagen und Anhänger voller Holz ins Ahrtal gefahren sind. Über Land mit maximal Tempo 60 sind die beiden Nachbarn nach Ahrweiler gerollt, wo die etwa 30 Festmeter Eichenholz auf einem Lagerplatz außerhalb der Stadt mit einem Kran abgeladen wurden. Von dort werde das Holz verteilt an jene, die das Glück haben, Holzöfen in ihre Häuser stellen zu können. „Einer hat seinen Kachelofen reaktiviert“, berichtet Mensch. Denn das Heizen wird im Katastrophengebiet ein Problem: Gasleitungen und Heizungen fehlen. „Wie sie den Winter überstehen, wenn es komplett kalt wird, wissen sie nicht“, sagt Mensch, der aus Holzstämmen sonst Holzhackschnitzel herstellt.