Leicht verletzt wurde Sonntagmorgen ein Hauseigentümer bei einem Brand im Waschraum des Gebäudes. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 2.30 Uhr durch zwei laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Diese kamen aus dem Waschraum des Hauses. Als der Mann nachschaute, kam es den Angaben der Ermittler zufolge zu einer weiteren, kleinen Explosion, wodurch der Hauseigentümer an der Schulter verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein technisches Gerät in Brand. Die Feuerwehr wurde zum Einsatzort in der Straße„Auf dem Hügel“ gerufen, um das Feuer zu löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.