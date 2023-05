Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andreas Ai ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, sollte aber zunächst „etwas Vernünftiges“ lernen. So ganz hat ihn die Landwirtschaft aber nie losgelassen. Mittlerweile betreibt der 43-Jährige einen Biohof auf dem Aussiedlerhof „Hasedell“ und verkauft frische Eier. Das ist aber nicht die einzige Idee, die er und seine Familie haben.

Im Innenhof des Gehöfts bietet die Familie Ai in einer Art Garage, in ihrer „Eierbox“ frische Landeier an. Ganz ungezwungen kommen Kunden per Auto, Fahrrad oder zu Fuß