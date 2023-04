Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unbesiegte unter sich: Da reißt eine Serie, wenn am Samstag (Anstoß 15.45 Uhr) Spitzenreiter FC Phönix Otterbach den Tabellenzweiten TuS Bedesbach-Patersbach empfängt. „Irgendwann werden wir auch mal wieder verlieren. Aber es muss ja nicht gerade am Samstag sein“, stellt Thomas Löber klar, wessen Serie er beendet sehen will. Um Serien nicht erst sorgen muss sich Bezirksliga-Rivale SV Nanz-Dietschweiler, der am Sonntag (15.30 Uhr) bei der TSG Trippstadt zu Gast ist.

Erste Halbzeit pfui, die zweite dafür hui: Ergibt im Mittel eine durchwachsene Leistung, die dem TuS Bedesbach-Patersbach aber immerhin im Derby einen Punkt beschert hat. Ohne nun