Breitenbach. In diesem Jahr würde Günter Schneider, Ehrenvorsitzender und Gründer der Christlichen Pfadfinder „Stamm Albert Schweitzer“ sowie Mitbegründer des Bergmannsbauern-Museum, 90 Jahre alt werden. Zu seinen Ehren wird eine Reihe mit regionalgeschichtlichen Vorträgen veranstaltet.

Am Sonntag, 7. Mai, wird mit dem ersten Vortrag „Auswanderer aus der Pfalz: Beispiele aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal“ von Roland Paul, dem früheren Leiter des Instituts für pfälzische Geschichte, begonnen. Der nächste Vortrag findet am Sonntag, 4. Juni, zum Thema „Die Grube Nordfeld“ statt. Es referiert ab 15 Uhr Christoph Missy. Ebenfalls ab 15 Uhr spricht am Sonntag, 2. Juli, Bernhard Bonkhoff zum Thema „Breitenbach im 16. Jahrhundert anhand der Kirchenvisitationsprotokolle“. Karl Scherer widmet sich am 6. August mit dem Leben und Werk und Günter Schneider, und Holger Strutwolf befasst sich am 1. Oktober mit dem Thema „Pirminius und die Pfalz“. Den Abschluss macht Markus Bauer am 5. November mit „Einwanderer aus Tirol“. Der Eintritt zu den Veranstaltungen im Bergmannsbauern-Museum ist frei, die Vorträge sollen in einem Band veröffentlicht werden und im Museum erhältlich sein.