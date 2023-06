Am Mittwoch, 7. Juni, veranstaltet der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Sportverein der SG Krottelbach-Frohnhofen-Langenbach ab 16 Uhr einen Benefiztag auf dem Sportplatz in Krottelbach. Die Veranstaltung findet im Zuge des Sportfestes der SG Krottelbach-Frohnhofen statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Spiel, Spaß und Begegnung. Außerdem wird Fußball gespielt. Die Mädchenmannschaft der C-Jugend tritt gegen die Mannschaft aus Kottweiler-Schwanden an. Auf dem Platz stehen wird zudem die F-Mannschaft der Jungen der Jugendspielgemeinschaft der SG Ohmbachtal. Zum Abschluss spielt die Damenmannschaft der SG Herschweiler-Pettersheim/Langenbach. Die Spenden des Tages sind für die Arbeit des Christusträger-Waisendienstes bestimmt.