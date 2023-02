Einen Moment nicht aufgepasst, dann war es passiert. Ein 57 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag beim Rückwärtsfahren einen Unfall gebaut. Laut Polizeibericht war der Mann mit seinem Auto in der Hauptstraße unterwegs. Nachdem er seine Abfahrt verpasst hatte, hielt er nach der Einmündung zu einer Seitenstraße an. Auch eine hinter ihm fahrende 61-Jährige bremste ihr Auto ab. Plötzlich setzte der 57-Jährige zurück, sodass es zum Unfall kam. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.