Ein Brand in einem Keller hat am Dienstagnachmittag 34 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen: Gegen 16 Uhr eilten die Wehren aus Niederstaufenbach, Altenglan und Reichenbach-Steegen sowie die Kuseler mit der Drehleiter in die Oberstaufenbacher Hauptstraße.

Wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend mitteilte, hatte im Keller eines Einfamilienhauses eine Kiste mit Unrat Feuer gefangen. Als die Wehren eintrafen, war das Feuer schon gelöscht. Zwei Personen hatten allerdings Verletzungen erlitten und wurden vom Rettungsdienst betreut. Nach Angaben der Feuerwehr ermittelt die Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache.