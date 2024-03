Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Bezirksliga-Derby kam der TuS Bedesbach-Patersbach in letzter Sekunde zu einem 1:1 beim Tabellenzweiten TSG Wolfstein-Roßbach. Dort war man enttäuscht, konnte am Ende aber dann doch einigermaßen mit dem Ergebnis leben, weil Verfolger SV Nanz-Dietschweiler in Battweiler verlor.

Es lief schon die 92. Minute, als die Hausherren den Ball nicht richtig geklärt bekamen und der Ball irgendwie den Weg zu David Selesi fand, welcher die Kugel aus der Nahdistanz ins Netz der TSG