Ingrid Didun stammt aus der Kleinstadt Mukatchewo in der Westukraine, lebt aber seit 2004 mit ihrer Familie in Rammelsbach. In der Kontaktstelle Holler bringt sie ukrainischen Kindern Deutsch bei. Bei allen Fortschritten tauschen Schüler und Kursleiterin auch mal fragende Blicke.

„Die Kontaktstelle Holler ist ein Jugendtreff. Den gibt es schon sehr lange“, erzählt Ingrid Didun. „Als wir im August 2004 als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind, war mein