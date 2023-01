Ob der Europäische Bauernmarkt des Landkreises Kusel 2024 und 2025 nach Konken kommt, ist noch nicht entschieden. Der Gemeinderat hat sich mit Infos der Kreisverwaltung zu dem Thema befasst. Die Ratsmitglieder stünden der Idee positiv gegenüber, sagte Ortsbürgermeister Christian Gießler. Am 1. März solle das Thema erneut auf die Tagesordnung, kündigte der Ortsbürgermeister gegenüber der RHEINPFALZ an. Er möchte allerdings vor einer Entscheidung auch die Bürger mit ins Boot holen und die Stimmung erfahren. Zudem werde es vor einem Beschluss noch eine Begehung der Kreisverwaltung geben, ob sich die Gemeinde tatsächlich für die Großveranstaltung eigne.

Markt könnte mit Ortsjubiläum kombiniert werden

„Das ist schon eine ziemliche Aufgabe“, kommentierte Gießler. So seien in Rammelsbach 400 Dienste eingeteilt worden und 350 Kuchen verkauft. Dort fand der Markt in den beiden Jahren vor Corona statt. Doch Gießler bleibt entspannt: „Wir haben in Konken fleißige Leute.“

Zudem würde sich eine Kombination mit der für 2024 geplanten 900-Jahrfeier des Ortes anbieten. Noch unklar sei indes, ob und wie weit die geplanten Bauarbeiten an der Homburger Straße dann sein werden. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität werde diese jetzt doch nicht mehr in diesem Jahr ausgebaut.

In diesem Jahr wird es keinen Europäischen Bauernmarkt im Landkreis geben. Die Gemeinde St. Julian hatte bereits den Zuschlag erhalten, hat aber wegen der langen Corona-Pause und der nun zu kurzfristigen Planungszeit abgesagt. Daraufhin hatte die Kreisverwaltung Konken ins Gespräch gebracht.