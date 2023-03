Im Zuge des Ausbaus der B420 Ortsdurchfahrt Offenbach-Hundheim wird mit den Arbeiten im zweiten Bauabschnitt am Mittwoch, 22. März, begonnen. Darüber informierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Die Baustellenampel an der Einmündung Hundheim entfällt. Ab Höhe Marktplatz bis Brückenstraße wird die Durchfahrt auf der B420 nicht mehr möglich sein. Der Anliegerverkehr kann laut LBM über das örtliche Straßennetz in Offenbach-Hundheim erfolgen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgewiesene Umleitung zu fahren: von Glanbrücken kommend die U8 über Kirrweiler, Homberg, B270 sowie von Lauterecken kommend die U9 über Lauterecken, Wolfstein, Rothselberg und Altenglan.

Des Weiteren kommt es am Freitag, 17. März, wegen der Bauarbeiten zu Verzögerungen und Änderungen im Busverkehr. Das teilte die DB Regio Bus Mitte mit. Folgende Linien sind betroffen: 266, 268, 271, 274, 275, 276 und 277. Der alte Baustellenfahrplan aus 2022 wird am Freitag wieder aufgenommen. Die Regiolinie 270 Lauterecken-Kusel ist nicht betroffen.