Sieg Nummer zwölf soll her. Klappt das, dann hält der SV Kohlbachtal auch die besten Karten für den Aufstieg in die A-Klasse. Problem ist nur: Es ist ein Gegner da. Der ist nicht gerade schwach auf der Brust und führt in der B-Klasse die Tabelle der Aufstiegsrunden-Gruppe A an. In der Partie des SVK gegen die SG Theisbergstegen/Etschberg fällt am Sonntag (15 Uhr) eine Vorentscheidung.

Welch eine Serie: elf Partien, elf Siege. „Wenn das nicht motiviert, ja dann weiß ich auch nicht ...“: Nach Yannik Brehmers Ansicht haben Rückenwind und viel, viel Spaß