Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zurzeit mehren sich die Klagen über Fluglärm im Kreis Kusel. Nach Beschwerden aus Schellweiler und Konken kamen direkt anschließend welche aus Brücken.

Ein Leser beklagte sich am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr in einer Mail: „Soeben sind über unser Haus zwei Kampfjets von Norden in Richtung Südost über Brücken gedonnert,