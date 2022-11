Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag eine Fußgängerin touchiert und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 16 Uhr in der Burgstraße in Thallichtenberg. Der Fahrer eines dunklen Geländewagens befuhr die Straße von der Burg Lichtenberg kommend in Richtung Ort. Dabei kam er nach Angaben der Polizei nach links von der Straße ab und touchierte eine Fußgängerin am linken Fahrbahnrand. Diese wurde von dem Außenspiegel des Wagens erfasst, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf einen Stein. Sie erlitt laut Polizei „leichte Verletzungen mit großen Schmerzen“. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.