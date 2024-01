Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor allem in Sachen Sanierung soll sich in diesem Jahr in Kusel einiges bewegen. Viele Projekte stehen auf Stadtbürgermeister Jochen Hartloffs Liste, für den nun die letzten Monate seiner Amtszeit anstehen. Aufpoliert werden soll nicht nur der sichtbar in die Jahre gekommene Kochsche Markt, sondern auch das Image der Kreisstadt.

Die Einführung der Wiederkehrenden Beiträge ist seit Jahresende durch.