Ein Zeuge am der Polizei am Mittwoch gemeldet, dass im Ort versucht wurde, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei wurden die Spuren am Tatort gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam bei dem Aufbruchversuch auch ein Winkelschleifer zum Einsatz. Wann sich die Tat ereignet hat, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.