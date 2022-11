Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochvormittag auf der A62 zwischen Kusel und Kaiserslautern unterwegs waren. Insbesondere geht es um den Zeitraum zwischen 10.10 und 10.25 Uhr: Da wurde die Fahrerin eines Kia Ceed laut Polizei vor dem Parkplatz Rehweiler mehrfach und ohne ersichtlichen Grund von einem schwarzen Pkw „ausgebremst“. Nach Angaben der 38-Jährigen bremste der andere Fahrer anschließend in dem einspurigen Baustellenbereich seinen Nissan Qashqai mit VK-Kennzeichen sogar bis zum Stillstand ab, so dass auch die Kia-Fahrerin anhalten musste. Der Unbekannte sei dann ausgestiegen und in bedrohlicher Haltung auf ihren Wagen zugelaufen. Erst als sie die Polizei verständigte, hörte der Mann auf, ging zurück zu seinem Fahrzeug und fuhr davon.

Die Autobahnpolizei ist erreichbar unter 0631 35340.