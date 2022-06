Die RHEINPFALZ-Sprechstunde geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 22. Juni, beantwortet Peter von Flotow, Chefarzt der Angiologie am Kuseler Westpfalz-Klinikum, Leserfragen zur Arterienerkrankung an den Beinen. Vorboten der sogenannten Arteriosklerose, der Gefäßverkalkung, sind von Flotow zufolge Schmerzen in den Waden beim Laufen oder Wandern, da Muskeln und Gewebe nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt würden. Die Ursachen der „Arteriellen Verschlusskrankheit der Beine“ seien genetisch bedingt, hingen aber auch mit dem Lebenswandel zusammen. Wer raucht, übergewichtig ist oder unter Bluthochdruck leidet, gehöre genauso zur Risikogruppe wie Diabetiker. In der RHEINPFALZ-Sprechstunde geht von Flotow zudem auf Diagnose- und Therapiemöglichkeiten ein.

Sprechstunde



Peter von Flotow ist am Mittwoch, 22. Juni, 11 bis 12.30 Uhr, in der Redaktion unter der Telefonnummer 06381 921218 zu erreichen.