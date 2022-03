Grillhütte und Unterstand der Freizeitanlage Laufhausen sind mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer abgerissen worden. Die Beseitigung des Altholzes sei erledigt, informierte Wolfsteins Stadtbürgermeister Herwart Dilly. Der Angelverein habe Pflanzen und Tiere aus dem Poggrechweiher gesichert. Als nächstes stehen Baggerarbeiten und der Abriss des Mönchs am Weiher an. Die Planung der Sitzfläche laufe. Die Fläche von etwa acht auf 15 Meter soll ausgekoffert und Randsteine gesetzt werden, Freiwillige übernehmen dann dass Pflastern. Das soll noch vor Pfingsten (am ersten Juni-Wochenende) passieren, damit ein Zelt zu den Feierlichkeiten aufgestellt werden kann. Die sollen weitgehend wie gehabt stattfinden, inklusive Feuerwerk am Sonntag und Maikur am Montag.