Die Bauarbeiten am Friedhof in Dennweiler-Frohnbach sollen in diesem Sommer beginnen. Wie Ortsbürgermeister Lothar Helfenstein im Gemeinderat informierte, liege inzwischen eine finanzielle Zusage aus dem Investitionsstock vor.

Bereits seit mehreren Jahren befasst sich der Gemeinderat mit notwendigen Bauarbeiten am Friedhof. Geschehen ist bislang aber nichts. Das wird sich nun ändern. Für die Arbeiten sind knapp 86.000 Euro kalkuliert, berichtete Helfenstein am Dienstagabend. Die Zuwendungen aus dem Investitionsstock belaufen sich auf 43.000 Euro. Neu angelegt werden soll der Vorplatz des Friedhofes. Dieser ist bislang nicht befestigt. Auch solle in das bestehende Wegenetz investiert werden. Zudem wird laut Helfenstein ein Treppenaufgang repariert. Auch die Toilette in der Leichenhalle solle erneuert werden und künftig auch Behinderten ohne Barrieren zur Verfügung stehen. Nach dem Willen des Gemeinderates werden ferner neue Bäume am Friedhof gepflanzt. „Die Arbeiten sollen im Sommer starten“, sagte Helfenstein.