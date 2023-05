Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Plattgemacht war schnell: Am Freitag ist die betagte Tankstelle am Lauterecker Stadteingang gefallen. Die Firma Preis baut an Ort und Stelle neu. Mit der Fertigstellung aber wird es noch ein Weilchen dauern.

Roland Preis ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, dass sich das Projekt auf noch unbestimmte Zeit verzögern wird. „Wir wollten bis 1. Juli fertig sein“, sagt der Seniorchef des Unternehmens leise